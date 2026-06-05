Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 5 giugno 2026

Notizia in breve

L’estrazione Eurojackpot di oggi, 5 giugno 2026, ha annunciato i numeri vincenti. La lotteria è stata trasmessa in diretta, con i numeri estratti che saranno disponibili successivamente. Non sono state comunicate informazioni sui premi o sui vincitori. La prossima estrazione è prevista per la stessa settimana. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali vincite o quote di premio.