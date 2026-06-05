Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 5 giugno 2026
L’estrazione Eurojackpot di oggi, 5 giugno 2026, ha annunciato i numeri vincenti. La lotteria è stata trasmessa in diretta, con i numeri estratti che saranno disponibili successivamente. Non sono state comunicate informazioni sui premi o sui vincitori. La prossima estrazione è prevista per la stessa settimana. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali vincite o quote di premio.
Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 20,30 va in scena la 45esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 5 giugno 2026: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 5 GIUGNO 2026 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE... 🔗 Leggi su Tpi.it
Eurojackpot-Gewinnzahlen von Freitag, 22.05.2026
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TRA PARENTESI IL NUMERO DI SCHEDE VINCENTI Punti 5+2 [1] - € 120.000.000 - Realizzato in REP. CECA Punti 5+1 [5] - € 4.042.351 - Realizzati in GERMANIA 4 e NORVEGIA 1 EUROJACKPOT prossima estrazione € 10.000.000 facebook
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