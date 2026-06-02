Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 2 giugno 2026
L’estrazione Eurojackpot di oggi, 2 giugno 2026, ha annunciato i numeri vincenti. La lotteria europea si è svolta come previsto, con i numeri estratti trasmessi in diretta. Non sono stati comunicati dettagli sui premi assegnati o sui vincitori. L’estrazione si è tenuta in una sede ufficiale e i numeri sono disponibili sui canali ufficiali della lotteria. Nessuna informazione aggiuntiva sui risultati o eventuali vincite è stata resa pubblica.
Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 20,30 va in scena la 44esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, martedì 2 giugno 2026: L’ESTRAZIONE DEL 29 MAGGIOL’ESTRAZIONE DEL 26 MAGGIOL’ESTRAZIONE DEL 22 MAGGIOL’ESTRAZIONE DEL 19 MAGGIOL’ESTRAZIONE DEL 15 MAGGIO Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it
Eurojackpot-Gewinnzahlen von Freitag, 02.01.2026
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TRA PARENTESI IL NUMERO DI SCHEDE VINCENTI Punti 5+2 [1] - € 120.000.000 - Realizzato in REP. CECA Punti 5+1 [5] - € 4.042.351 - Realizzati in GERMANIA 4 e NORVEGIA 1 EUROJACKPOT prossima estrazione € 10.000.000 facebook
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