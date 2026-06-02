Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 2 giugno 2026

Notizia in breve

L’estrazione Eurojackpot di oggi, 2 giugno 2026, ha annunciato i numeri vincenti. La lotteria europea si è svolta come previsto, con i numeri estratti trasmessi in diretta. Non sono stati comunicati dettagli sui premi assegnati o sui vincitori. L’estrazione si è tenuta in una sede ufficiale e i numeri sono disponibili sui canali ufficiali della lotteria. Nessuna informazione aggiuntiva sui risultati o eventuali vincite è stata resa pubblica.