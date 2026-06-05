Equitazione | la Global Champions League a Cannes dice New York Empires

I New York Empires hanno vinto la quinta tappa della Global Champions League 2026 a Cannes. La squadra statunitense ha concluso la gara con il miglior punteggio sul tracciato francese. La competizione si è svolta su un percorso di equitazione con numerosi ostacoli, e i membri della squadra hanno completato le prove con tempi e punteggi che hanno permesso loro di affermarsi. La vittoria è arrivata al termine di una gara intensa e combattuta.

La quinta tappa della Global Champions League 2026 sorride ai New York Empires. La formazione di matrice statunitense può esultare al termine della gara che si è tenuta sul tracciato di Cannes. Sul percorso transalpino, il team formato da Max Wachman (Fancy de Kergane) e Scott Brash (Hello Chadora Lady e Hello Jefferson) si è imposto facendo segnare di 167.94, condito da sole 6 penalità: per loro, il gradino più alto del podio. In seconda e terza posizione, si sono rispettivamente piazzati invece i Doha Falcons – col crono di 155.90 ma con 8 penalità – e i Prague Lions, che hanno completato la loro performance a 155.98 con 12 errori. Equitazione: la Global Champions League di Madrid va ai Prague Lions. 🔗 Leggi su Oasport.it

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