Uno studio ha chiarito che l’epidurale non aumenta il rischio di parto cesareo. La ricerca ha analizzato i dati di numerose gravidanze, evidenziando che la decisione di usare l’analgesia dipende dalla complessità del travaglio. Non ci sono prove che l’epidurale favorisca un maggior numero di cesarei, anche in presenza di travaglio complicato. La scelta dell’analgesia si basa su diversi fattori clinici, senza influire direttamente sul tipo di parto.

Perché l'epidurale non aumenta realmente il rischio di parto cesareo?. Come influisce la complessità del travaglio sulla scelta dell'analgesia?. Quali dati hanno smantellato il pregiudizio sull'uso della peridurale?. Cosa cambia per le scelte delle donne durante il percorso nascita?.? In Breve Studio basato su 1.905 donne analizzate presso l'ospedale Beauregard in Valle d'Aosta. Analisi condotta su dati clinici raccolti in oltre tredici anni di attività. Collaborazione tra Elena Boris ed esperti statistici dell'Università di Torino. Pubblicazione scientifica prevista sul Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care. Uno studio dell’ospedale Beauregard cambierà la visione sull’analgesia in travaglio: la ricerca sarà pubblicata sul Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epidurale e cesareo: lo studio che scardina un mito dell’ostetricia

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