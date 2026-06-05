Eolico Casteldelci e Unione dei Comuni tornano in trincea | A rischio il paesaggio dell' Alta Valmarecchia

Le autorità della Valmarecchia si oppongono ai progetti eolici previsti nelle aree di Badia del Vento e Poggio Tre Vescovi, situati nel territorio di Badia Tedalda in Toscana, vicino al confine con l'Emilia-Romagna. La preoccupazione riguarda il possibile impatto sul paesaggio dell'Alta Valmarecchia. La questione coinvolge l'Unione dei Comuni e le istituzioni locali, che hanno espresso contrarietà ai progetti.

Le istituzioni della Valmarecchia alzano la voce contro i progetti eolici di Badia del Vento e Poggio Tre Vescovi, previsti nel territorio di Badia Tedalda, in Toscana, ma a ridosso del confine con l'Emilia-Romagna. Il Comune di Casteldelci e l'Unione dei Comuni della Valmarecchia esprimono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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