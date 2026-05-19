Emanuele Ceccherini è il nuovo presidente dell' Unione dei Comuni montani del Casentino

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ceccherini, sindaco di Ortignano Raggiolo, è stato eletto nuovo presidente dell’Unione dei Comuni montani del Casentino. Ha 50 anni e ha assunto ufficialmente la carica recentemente. La nomina è stata annunciata dall’ente locale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di elezione o altri candidati coinvolti. Ceccherini sostituisce il precedente presidente e ora guiderà le attività dell’unione per il prossimo mandato.

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E’ Emanuele Ceccherini, Sindaco di Ortignano Raggiolo, 50 anni il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Ceccherini è stato eletto all’unanimità dai colleghi sindaci che fanno parte dell’ente sovracomunale.“Una grande soddisfazione per questa votazione unanime per la quale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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