Emanuele Ceccherini è il nuovo presidente dell' Unione dei Comuni montani del Casentino

Emanuele Ceccherini, sindaco di Ortignano Raggiolo, è stato eletto nuovo presidente dell’Unione dei Comuni montani del Casentino. Ha 50 anni e ha assunto ufficialmente la carica recentemente. La nomina è stata annunciata dall’ente locale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di elezione o altri candidati coinvolti. Ceccherini sostituisce il precedente presidente e ora guiderà le attività dell’unione per il prossimo mandato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui