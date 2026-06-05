Entro i prossimi cinque anni, il costo del cybercrime sull’economia mondiale raggiungerà un trilione di dollari al mese. Attualmente, il 74% delle aziende italiane considera la cybersecurity una priorità strategica, mentre nel mercato globale, il settore dovrebbe valere oltre 308 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento dell’11,8%. La crescita è legata alla diffusione di attacchi automatizzati da parte dei criminali informatici.

Roma, 5 giugno 2026 – La cybersecurity rappresenta oggi una priorità strategica per il 74% delle aziende italiane, in un mercato globale che nel 2026 supererà i 308 miliardi di dollari (+11,8%) per contrastare gli attacchi automatizzati dei cybercriminali. Il report Richmond-Doxa. I dati emersi dal nuovo report Richmond-Doxa evidenziano però una netta polarizzazione: investimenti eccellenti tra i colossi sopra i 500 milioni di fatturato in ottica “ cyber resilience ”, ma forti scoperture sotto i 25 milioni. Al Richmond Cyber Resilience Forum 2026 esperti e top manager hanno sancito il cambio di paradigma: nell'era dell’AI la sola tecnologia non basta, serve un’intelligenza sempre più umana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Entro 5 anni il cybercrime costerà all’economia mondiale 1 trilione di dollari al mese

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