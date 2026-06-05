Si respira aria di rivoluzione attorno a Ballando con le stelle. Il celebre show di Rai 1 tornerà dopo l’estate con una nuova edizione che si annuncia ricca di cambiamenti. Tra le novità più rilevanti c’è quella che riguarda la giuria: poche ore fa Mediaset ha annunciato ufficialmente Selvaggia Lucarelli come conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2026. Un incarico che di fatto chiude, almeno per quest’anno, la sua lunga esperienza nel programma di Milly Carlucci come membro della giuria. Ma quello della Lucarelli potrebbe non essere l’unico cambiamento. Mentre si attende l’annuncio ufficiale del cast, continuano a rincorrersi indiscrezioni sui possibili concorrenti che potrebbero scendere in pista nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ecco i nomi…”. Milly Carlucci torna in tv, l’anticipazione sui partecipanti al programma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Michelle Hunziker come Milly Carlucci: riporta in tv un programma vecchissimo con cantanti di Sanremo!Michelle Hunziker torna in televisione riproponendo un programma musicale molto noto, con un cast di cantanti che hanno partecipato a Sanremo.

Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando? Spuntano 4 nomi davvero assurdi, Milly Carlucci vuole strafare!In vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle, circolano voci su un possibile cambio di opinionista.

Temi più discussi: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela: Sto corteggiando tre grandissimi attori; Barbara D'Urso a Ballando con le stelle? Milly Carlucci rompe il silenzio; Milly cambia Ballando senza fretta; La Rai che verrà: Barbara D’Urso sparita, De Martino e Affari Tuoi ‘accorciati’, la rivincita di Milly Carlucci.

Milly Carlucci fa dei nomi per il cast di Ballando con le Stelle e non si espone su d’Urso in giuria biccy.it/milly-carlucci… #BallandoConLeStelle x.com

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci avrebbe contattato le prime vip! Di chi si tratta? reddit

Ballando con le Stelle 2026, l'annuncio di Milly Carlucci: ecco chi saranno i primi tre concorrentiI primi possibili tre concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle: l'annuncio della Carlucci ... notizie.it

Milly Carlucci non è pronta a sostituire Selvaggia Lucarelli: ci sono i nomi di ex balleriniMilly Carlucci è felice perché sta per diventare nonna, molto meno perché deve sostituire Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. La giornalista partirà con una nuova avventura, la ... ultimenotizieflash.com