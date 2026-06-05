Un nuovo documentario mette in discussione la possibilità di sfamare tutti sul pianeta. Il regista spiega che il sistema alimentare attuale è guidato dal profitto, non dalla disponibilità di risorse. Viene evidenziato come le scelte economiche influenzino la distribuzione del cibo e le riserve globali. La narrazione si concentra sulle dinamiche che portano a una percezione di scarsità, anche se le risorse esistono.

How to the Planet chiude il cerchio del progetto indipendente ONE EARTH, iniziato nel 2019: prima c'erano stati un documentario sulla deforestazione (spinta dall'economia anche italiana), uno sugli allevamenti intensivi di terra, e un terzo film che cominciava a guardare le soluzioni di questo sistema alimentare insostenibile, ma le soluzioni sbagliate, concentrandosi sull'acquacoltura. Ora, con questo quarto documentario (presentato in anteprima durante il Festival delle Terre) si prova a dare una risposta alla domanda «Come nutrire il Pianeta?», assicurando cibo a tutti, senza deforestare, distruggere ecosistemi e portare altre popolazioni alla rovina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È vero che sul pianeta non possiamo dare da mangiare a tutti? Francesco De Augustinis, autore del documentario How to Feed the Planet, ci ha raccontato come la vede

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Proxima B Può Davvero Essere una Nuova Terra | Documentario Doppiato in Italiano

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