La botanica Benedetta Gori sottolinea come l’atto di mangiare influenzi sia la salute personale sia quella del pianeta. Secondo la sua esperienza, inserire nelle diete piante dimenticate può contribuire a migliorare il benessere e a preservare varietà di colture che si sono rare nel tempo. Queste piante, spesso poco conosciute, sono presenti nei campi e nei piatti tradizionali, portando con sé saperi antichi e sapori autentici, e mostrando una capacità di resistere ai mutamenti climatici.

In un'epoca segnata dalla crisi climatica, dalla perdita di biodiversità e dall'omologazione dei sistemi alimentari, dunque, Benedetta Gori vuole guidarci oltre le nostre abitudini quotidiane per riscoprire un patrimonio vegetale dimenticato, quanto mai attuale. Cereali minori, legumi, frutti selvatici, erbe spontanee e ortaggi marginali raccontano storie di persone, di territori, di comunità rurali, di saperi contadini e di cucine popolari. Ma soprattutto ci fa riscoprire varietà agricole resilienti, nutrienti e profondamente legate alla storia italiana, capaci di adattarsi a suoli poveri, siccità e condizioni climatiche estreme. In un viaggio dalle montagne alle pianure, dall'Africa all'Europa, Benedetta Gori ci invita a riconsiderare il cibo come strumento di resilienza ecologica e sociale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La lezione della botanica Benedetta Gori: «Mangiare è l'azione che ha più impatto sulla nostra salute e su quella del pianeta. Scegliere le piante dimenticate può farci vivere meglio»

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