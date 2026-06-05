É ufficiale | Bergamini con Vannacci Domani a Viareggio la presentazione | Per una destra vera e orgogliosa

Domani a Viareggio si terrà una conferenza stampa congiunta tra il generale Roberto Vannacci e un rappresentante di Futuro Nazionale, annunciando l’ingresso di quattro parlamentari nel movimento. Tra i presenti ci sarà anche un esponente chiamato Bergamini. L’evento si concentrerà sulla presentazione di questa nuova alleanza politica, con il focus su una destra definita “vera e orgogliosa”.

A questo punto è ufficiale. L’appuntamento è per domani a Viareggio. Il generale Roberto Vannacci ha convocato una conferenza stampa per presentare l’ingresso nella pattuglia parlamentare del suo movimento – Futuro Nazionale – di quattro parlamentari. Tra questi, il transfugo – a questo punto due volte – Davide Bergamini. Deputato ferrarese che ha iniziato la legislatura con la Lega, ha fatto nei mesi scorsi un breve passaggio tra le file degli azzurri (peraltro proprio contestando – prima della rottura – la ‘vannaccizzazione’ del Carroccio non senza gli strali dei seguaci di Alberto da Giussano) finendo poi con l’approdo il Futuro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il tuffo di Vannacci per il Capodanno 2026 a Viareggio - La Zanzara Shorts 23.12.2025

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