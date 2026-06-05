Durante il podcast “Supernova”, Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, è stato intervistato da Alessandro Cattelan. Il conduttore ha scherzato chiedendo se fosse amico di Virgil van Dijk e perché quest’ultimo guardi le storie di sua moglie su Instagram. La conversazione si è concentrata su aspetti personali del calciatore olandese, senza ulteriori dettagli.

Marten de Roon, centrocampista olandese e capitano dell’Atalanta, è stato ospite di “Supernova”, il podcast condotto da Alessandro Cattelan. Il calciatore, ormai bergamasco d’adozione, detiene il record di presenze nella storia del club nerazzurro, rendendolo uno dei simboli più rappresentativi della squadra. Nel corso della puntata poi è accaduto un piccolo fuori programma. Cattelan a bruciapelo ha detto al suo ospite: “È tuo amico Virgil van Dijk”, de Roon ha risposto “sì, lo conosco bene”. E qui la domanda: “Gli puoi chiedere perché guarda le storie di mia moglie su Instagram?”. Colpo di scena e risate in studio. Poi de Roon ha ripercorso la sua crescita sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l’allenatore che lo ha plasmato e con cui ha condiviso la storica conquista dell’Europa League. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “È tuo amico Virgil van Dijk? Gli puoi chiedere perché guarda le storie di mia moglie su Instagram?”: Alessandro Cattelan fa una battuta (ma non troppo) a Marten de Roon

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