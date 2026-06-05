E' morto Antonio Parisi storico comandante della polizia municipale

Si è spento all’età di 70 anni Antonio Parisi, ex comandante della polizia municipale di Trentola Ducenta. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, suscitando commozione e tristezza tra cittadini, amministratori, colleghi e quanti hanno avuto l’opportunità di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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