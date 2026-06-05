Ha smesso? Non ha smesso? Fumava o fuma le Camel o le Vogue? La battaglia politica, in mancanza di meglio, a quanto pare, si sta spostando dai tradizionali temi della sinistra, i fascisti, il liberticidio, il sovranismo, a quelli del gossip, dal taglio dei capelli (con tanto di intervista al parrucchiere del Fatto ) alle sneaker indossate alla parata del 2 giugno considerate troppo “sportive” da qualcuno, fino al tema delle sigarette fumate dalla premier, oggetto oggi di una paginata sul “ Venerdì ” di Repubblica. Che s’interroga? Avrà smesso di fumare o sarà una delle sue solite promesse da politico che non manterrà, dopo il referendum. Meloni e le sigarette: un “giallo” fumoso e triste. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dopo le sneaker, la triste ironia di “Repubblica” sulle sigarette della Meloni: “Va tutto male, non è il momento di smettere…”

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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