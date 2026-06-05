Dopo la patrimoniale pure la tassa di scopo e quella di successione L' ossessione del duo Fratoianni-Bonelli

Dopo la proposta di una patrimoniale, si discute anche di una tassa di scopo e di successione. La questione è al centro delle dichiarazioni di alcuni esponenti della sinistra italiana, tra cui il leader di un partito ecologista. La discussione si concentra sulla possibilità di introdurre nuove imposte che colpiscano il patrimonio e le successioni, senza dettagli specifici sui tempi o le modalità di applicazione. Le proposte sono state annunciate pubblicamente, senza ancora passare a una fase di approvazione formale.

La patrimoniale è la nuova (si fa per dire) ossessione della sinistra italiana. Dopo l’uscita della segretaria del Pd Elly Schlein, ora è la volta di Angelo Bonelli. "Il sistema fiscale italiano è estremamente iniquo”, ha esordito il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde ospite di Tagadà, il programma de La7. Bonelli spiega così la sua visione della tassazione in Italia: “Abbiamo aliquote che, ad esempio sui redditi da 50 mila euro, arrivano al 43%: chi ha un reddito di 50 milioni di euro paga la stessa aliquota di chi ne guadagna 50 mila. C'è dunque un problema di progressività del nostro sistema fiscale, che è tale solo fino a un certo punto”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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