Il 1° ottobre 2025 uscirà Rayman Legends Retold, una versione rivisitata di uno dei platform più popolari degli ultimi anni. Ubisoft ha annunciato ufficialmente il titolo, che rappresenta un restyling completo del gioco originale. La data di uscita è stata comunicata con un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle modifiche rispetto alla versione precedente. La notizia riguarda il ritorno di un titolo molto apprezzato dai fan del genere.

Ubisoft ha ufficialmente annunciato che Rayman Legends Retold arriverà il 1° ottobre 2025, portando con sé una rivisitazione completa di uno dei platform più amati degli ultimi anni. Non si tratta di un semplice remaster o di una port su nuove piattaforme, ma di una vera e propria opera di reimagining che promette di rinnovare l’esperienza del gioco originale del 2013 mantenendone intatto lo spirito. La notizia arriva in un momento particolare per il mercato dei platform 2D, un genere che negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita grazie a titoli indie e al ritorno di franchise storici. Rayman Legends, acclamato dalla critica per il suo design ispirato e la sua direzione artistica mozzafiato, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per gli appassionati del genere. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Dopo 12 anni torna uno dei platform più amati di sempre: Rayman Legends Retold cambia tutto

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