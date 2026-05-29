Rayman Legends Retold sarebbe il nome del nuovo progetto legato alla storica serie platform di Ubisoft, trapelato online attraverso un logo comparso in rete e poi rilanciato da diverse fonti internazionali. Secondo le indiscrezioni, non si tratterebbe di un semplice porting, ma di una possibile rilettura di Rayman Legends, il celebre platform pubblicato originariamente nel 2013 e ancora oggi considerato uno dei migliori capitoli della saga. Il rumor parla anche di una possibile uscita fissata al 1 ottobre 2026, anche se al momento manca ancora un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft. La fuga di notizie è particolarmente interessante perché arriva in un momento in cui il ritorno di Rayman non sembra più un semplice desiderio dei fan. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Rayman Legends Retold trapela online: Ubisoft prepara il ritorno del suo platform più amato?

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