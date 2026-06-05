La XIII edizione del Dominio Pubblico – Youth Fest si terrà nel 2026, dedicata alla creatività e all’espressione artistica di giovani sotto i 25 anni. La manifestazione è un festival multidisciplinare che coinvolge diverse forme artistiche. L’evento si svolgerà in diverse sedi e durerà più giorni. La partecipazione è aperta a giovani artisti, gruppi e collettivi, senza limiti di provenienza geografica. È prevista una selezione per le opere e le performance in concorso.

Cosa: La XIII edizione del Dominio Pubblico – Youth Fest, un festival multidisciplinare dedicato alla creatività e all’espressione artistica della generazione under 25. Dove e Quando: L’evento si svolgerà negli spazi del Teatro India di Roma, dal 23 al 28 giugno 2026. Perché: Per scoprire oltre cento giovani talenti in sei giorni di programmazione intensa, spaziando tra teatro, danza, cinema, arti urbane e performance digitali. L’energia creativa della nuova generazione torna a far vibrare la scena culturale capitolina con la tredicesima edizione del Dominio Pubblico – Youth Fest. Quest’anno, il festival sceglie come titolo e filo conduttore Sorgenti, un’immagine potente che evoca la spinta vitale dell’acqua capace di farsi strada attraverso la roccia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Dominio Pubblico Youth Fest 2026: Sorgenti d’Arte

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Sorgenti | Dominio Pubblico - Youth Fest XIII edizione in arrivo!

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