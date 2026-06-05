documentario e talk per ascoltare la voce degli iraniani

Firenze, 5 giugno 2026 - Lunedì alle 17,30 il Castello dell’Acciaiolo di Scandicci ospiterà la proiezione del documentario "Stai fermo lì", della giornalista e regista Clementina Speranza, che sarà presente insieme al protagonista Babak Monazzami. A seguire un talk alla presenza degli attivisti iraniani Nilufar Amir Djafari Rezaieh, Nilofar Darugar e Jafar Hassibi. Al loro fianco anche la giornalista Patrizia Scotto di Santolo e Francesco Ciucci, medico chirurgo. Ad aprire i lavori, i saluti di Claudio Gemelli, Consigliere Regionale Toscana e delle istituzioni del Comune di Scandicci, che ha patrocinato l’evento. Il documentario "Sati fermo lì" nella versione di 60 minuti presenta un nuovo montaggio ed è diviso in racconti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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