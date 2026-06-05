Docente aggredito da studenti naso rotto | Perché ho deciso di denunciare A breve decisione del Consiglio d’Istituto

Un insegnante di diritto di 60 anni è stato aggredito da alcuni studenti all’interno di un istituto professionale nella provincia di Teramo. Durante l'aggressione, l'insegnante ha riportato la frattura del naso. L’episodio ha portato il docente a decidere di denunciare quanto accaduto. Nei prossimi giorni, il Consiglio d’Istituto si riunirà per prendere una decisione in merito alla vicenda.

Un insegnante di diritto di 60 anni è stato aggredito da alcuni studenti all’interno di un istituto professionale della provincia di Teramo. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi e riportato dal quotidiano Il Centro, sarebbe nato da una contestazione relativa ad alcuni voti assegnati dal docente. “Perché ho deciso di denunciare”. Un CdI di 8 ore, a breve la decisione Il consiglio d’istituto del liceo si è riunito per oltre otto ore, riporta il Messaggero, per decidere le sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti nei fatti, ma l’esito sarà comunicato nei prossimi giorni. Dalle verifiche interne della scuola sarebbe emersa l’estraneità di uno dei quattro ragazzi inizialmente indicati dal professore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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