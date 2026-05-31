Docente aggredito da studenti | naso rotto e denuncia ai carabinieri Il sindaco | Solidarietà auspico interventi

Un insegnante di diritto di 60 anni è stato aggredito da alcuni studenti in un istituto professionale della provincia di Teramo. Durante l'aggressione, ha riportato la rottura del naso ed è stato soccorso. L'insegnante ha presentato denuncia ai carabinieri. Il sindaco ha espresso solidarietà e ha auspicato interventi per prevenire simili episodi in futuro.

Un insegnante di diritto di 60 anni è stato aggredito da alcuni studenti all’interno di un istituto professionale della provincia di Teramo. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi e riportato dal quotidiano Il Centro, sarebbe nato da una contestazione relativa ad alcuni voti assegnati dal docente. Secondo la ricostruzione dei fatti, inizialmente la situazione sarebbe sembrata uno scherzo: alcuni ragazzi si sarebbero posizionati davanti all’insegnante e alla porta dell’aula, impedendogli il passaggio. La tensione sarebbe però rapidamente degenerata fino ad arrivare a spintoni che hanno fatto perdere l’equilibrio al docente. Nell’urto l’insegnante avrebbe battuto il volto contro una parete, riportando un trauma alla cartilagine nasale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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