DJ Skizo Kamikaze è il nuovo concept album di DJ Skizo, in uscita su tutte le piattaforme digitali e vinile dal 29 maggio per Aldebaran Records. Kamikaze nasce da un’idea semplice e radicale: non esiste l’illusione di piacere a tutti, esiste una missione. DJ Skizo concepisce il disco come un atto artistico totale: un album solido e ispirato che accetta il rischio, pur di non tradire la propria visione. Il suono è Hip-Hop nella sua forma più cruda ed essenziale. Produzioni dure e scarne, scratch centrali, beat che espongono l’ascoltatore senza protezioni. Il suono di Kamikaze nasce dall’idea di sonorizzare lo spirito che ha contraddistinto uno dei momenti più estremi della Seconda guerra mondiale: la mente del pilota kamikaze, ridotto all’osso nelle intenzioni, con un solo pensiero fisso davanti a sé. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DJ Skizo, il nuovo concept album è una missione “Kamikaze”

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