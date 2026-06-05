DJ Skizo il nuovo concept album è una missione Kamikaze
DJ Skizo Kamikaze è il nuovo concept album di DJ Skizo, in uscita su tutte le piattaforme digitali e vinile dal 29 maggio per Aldebaran Records. Kamikaze nasce da un’idea semplice e radicale: non esiste l’illusione di piacere a tutti, esiste una missione. DJ Skizo concepisce il disco come un atto artistico totale: un album solido e ispirato che accetta il rischio, pur di non tradire la propria visione. Il suono è Hip-Hop nella sua forma più cruda ed essenziale. Produzioni dure e scarne, scratch centrali, beat che espongono l’ascoltatore senza protezioni. Il suono di Kamikaze nasce dall’idea di sonorizzare lo spirito che ha contraddistinto uno dei momenti più estremi della Seconda guerra mondiale: la mente del pilota kamikaze, ridotto all’osso nelle intenzioni, con un solo pensiero fisso davanti a sé. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Notizie e thread social correlati
Phil Lemon porta in scena “Soli”, il primo concept album teatrale del rap veroneseUn giovane rapper veronese ha presentato un nuovo progetto musicale che combina elementi di teatro e rap.
Raye: un concept album che fonde soul, jazz e teatro in un viaggio sonoroÈ stato pubblicato un nuovo progetto discografico che combina elementi di soul, jazz e teatro, creando un'esperienza sonora unitaria.
Argomenti più discussi: Kamikaze e’ il nuovo album di Dj Skizo; Dj Skizo torna alla guerra: Kamikaze è un manifesto Hip Hop senza compromessi; Nuove uscite discografiche, ultima settimana di Maggio 2026; Dj Fede e Dafa pubblicano l’EP Street elegant music.
Dj Skizo con ‘Kamikaze’: un disco che non vuole piacere a tutti Dj Skizo, il nuovo album è Kamikaze: concept su digitale e vinile Dj Skizo torna con un nuovo lavoro in studio: si intitola Kamikaze ed è un concept album disponibile su tutte le piattaforme digitali facebook