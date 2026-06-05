Sabato a Montevarchi si svolge l’evento “Diritti al Gioco”, promosso dal Museo del Cassero nell’ambito del progetto “Vorreiandarealmuseo”. La giornata coinvolge diverse generazioni, con attività che promuovono cultura e inclusione. Sono previste iniziative rivolte a bambini, adulti e anziani, con laboratori e momenti di confronto. L’evento si svolge in spazi pubblici e museali della città, con accesso libero e senza restrizioni di età.

Arezzo, 05 giugno 2026 – Si terrà questo sabato a Montevarchi “Diritti al Gioco”, l’iniziativa promossa dal Museo del Cassero nell’ambito del progetto “Vorreiandarealmuseo. Percorsi di accessibilità museale”, coordinato da Federica Tiripelli e realizzato con il sostegno della Fondazione CR Firenze e il contributo dell’Associazione Fratelli Nannicini APS. L’appuntamento è in programma a partire dalle ore 15:30 in piazza Vittorio Veneto e nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e comunicazione tra generazioni diverse, attraverso attività capaci di unire memoria, creatività e partecipazione. Laboratori, giochi della tradizione,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Diritti al Gioco”: a Montevarchi una giornata tra generazioni, cultura e inclusione

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