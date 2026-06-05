A Los Angeles si è svolto un vertice sulla difesa e robotica, concentrandosi sull’intelligenza fisica. Sono stati discussi i cambiamenti nella produzione di sistemi di difesa grazie all’automazione avanzata e le difficoltà tecniche nel collegare il software con l’intelligenza fisica. L’evento ha riunito esperti del settore per analizzare le sfide tecniche che ancora separano queste tecnologie. Non sono stati annunciati nuovi progetti o accordi durante la conferenza.

Come cambierà la produzione della difesa con l'automazione avanzata?. Quali sfide tecniche separano il software dall'intelligenza fisica?. Come distinguere le aziende solide dai trend passeggeri dell'IA?. Perché la produzione di hardware rallenta l'innovazione degli algoritmi?.? In Breve Evento StrictlyVC Los Angeles previsto per il prossimo 18 giugno a El Segundo.. Delian Asparouhov e Saif Khawaja discutono l'integrazione tra codice e materia.. Carter Reum di M13 analizza la solidità strutturale delle nuove categorie tecnologiche.. Il vertice si svolge presso il campus della The Aerospace Corporation.. Il vertice di Los Angeles punta sulla nuova difesa e l’intelligenza fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa e robotica: il vertice di Los Angeles sull’intelligenza fisica

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