Dieci miliardi di persone da nutrire e le guerre per le risorse alimentari | all’Anteo il docufilm sul mondo devastato da fame e conflitti

Un nuovo documentario proiettato a Milano affronta il tema della fame nel mondo e dei conflitti legati alle risorse alimentari. Il film analizza le sfide di nutrire una popolazione che dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di persone nel 2050. Viene evidenziata la pressione sulla produzione alimentare e la competizione per le risorse, spesso causa di conflitti armati. Nessuna soluzione viene proposta, ma il focus è sui problemi attuali e sulle dinamiche globali.

Milano, 5 giugno 2026 – Come sfameremo 10 miliardi di persone nel 2050? Aumentare la produzione delle risorse alimentari è davvero la scelta migliore? È a queste domande che risponde il nuovo documentario di Francesco De Augustinis, How to the Planet (Come nutrire il Pianeta), al cinema Anteo Citylife di Milano alle 21.15 il prossimo 10 giugno. Un film distribuito da Nfilm, che porta alla luce il ruolo sottovalutato delle risorse alimentari nell'innescare alcuni tra i più grandi conflitti contemporanei, dall’ Ucraina al Congo. A Palestinian boy extends an empty pot in front of a charity kitchen to receive cooked rice, in Gaza City on August 23, 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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