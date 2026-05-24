In diversi conflitti armati si sono verificati oltre 21.000 attacchi alle scorte alimentari, utilizzando la fame come strumento di guerra. Le nazioni con il maggior numero di episodi sono state quelle coinvolte in scontri prolungati o con elevata instabilità. La distruzione di risorse alimentari e infrastrutture agricole mira a indebolire le comunità e le forze avversarie, creando carenze di cibo e aumenti di sofferenza tra i civili. I dati evidenziano un uso sistematico di questa strategia nei conflitti attivi.

? Domande chiave Come viene trasformata la fame in una tattica militare pianificata?. Quali Paesi guidano la classifica degli attacchi alle risorse vitali?. Perché le risoluzioni ONU non fermano i bombardamenti sui mercati?. Come impatta la carenza di cibo sulla sopravvivenza delle donne?.? In Breve Territorio palestino guida con 9.013 attacchi, seguiti da Yemen con 1.863 e Sudan con 1.605.. In Sudan un drone ha ucciso 28 civili nel mercato di Ghubaysh martedì scorso.. Tra ottobre 2023 e fine 2025 oltre 10.300 persone sono morte o ferite cercando cibo.. Insecurity Insight rileva 1.909 attacchi ai terreni agricoli e 563 alle infrastrutture idriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra e fame: 21.000 attacchi alle scorte alimentari nei conflitti

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