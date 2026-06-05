Deposito di materie prime critiche al porto di Ravenna? Il ministero valuta la candidatura
Il ministero sta valutando una candidatura per il porto di Ravenna, che potrebbe diventare il primo hub europeo per le materie prime critiche. La proposta coinvolge anche altri porti del Nord Est. La decisione riguarda l’assegnazione di un ruolo strategico nel trasporto e nello stoccaggio di queste materie. La valutazione si basa su criteri tecnici e logistici, senza ancora un’espressione definitiva.
Il porto di Ravenna, insieme agli altri scali del Nord Est, per portare in Italia il primo hub europeo sulle materie prime critiche. Questo il tema affrontato ieri in un incontro a Palazzo Piacentini, a Roma, tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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