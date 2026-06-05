Deposito di materie prime critiche al porto di Ravenna? Il ministero valuta la candidatura

Notizia in breve

Il ministero sta valutando una candidatura per il porto di Ravenna, che potrebbe diventare il primo hub europeo per le materie prime critiche. La proposta coinvolge anche altri porti del Nord Est. La decisione riguarda l’assegnazione di un ruolo strategico nel trasporto e nello stoccaggio di queste materie. La valutazione si basa su criteri tecnici e logistici, senza ancora un’espressione definitiva.