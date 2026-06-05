Denuncia la scomparsa dell’anziana madre ma la sua versione non convince gli investigatori | poi la sconvolgente scoperta
Una donna ha denunciato la scomparsa dell’anziana madre, ma le sue dichiarazioni sono state ritenute poco credibili dagli investigatori. Dopo settimane, è stato scoperto che la donna aveva vissuto con il corpo della madre, che aveva trasportato e abbandonato in un fiume nel tentativo di nascondere le tracce. La scoperta ha portato a un’indagine più approfondita sulla vicenda.
Per settimane avrebbe convissuto con il corpo della madre, per poi trasportarlo e abbandonarlo in un fiume nel tentativo di occultarne le tracce. È l’accusa rivolta a Joshua Cullen, 47 anni, arrestato in Florida nell’ambito di un’indagine avviata dopo la scomparsa della donna. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di negligenza verso una persona anziana e vilipendio di cadavere. A dare il via all’inchiesta è stata proprio la denuncia di scomparsa presentata dall’uomo. Agli agenti avrebbe raccontato di non avere più notizie della madre da mesi, sostenendo che, dopo un ricovero in ospedale a seguito di un ictus, la donna si fosse allontanata insieme a “un uomo ricco non identificato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Veja o reencontro de mãe e professor universitário desaparecido há 5 anos, localizado em SP
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