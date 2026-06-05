Delirio a Verona | passo carrabile solo a chi si dichiara antifascista Poi la marcia indietro
A Verona, è stato annunciato che l'accesso ai passi carrabili sarebbe stato concesso solo a chi si dichiarava antifascista. Successivamente, il Comune ha comunicato che si trattava di un equivoco o di un’errata interpretazione dell’applicazione delle regole. La decisione ha generato polemiche e confusione, ma non sono stati riportati provvedimenti ufficiali o modifiche definitive alla normativa. La situazione è stata successivamente chiarita con un comunicato ufficiale.
Il Comune imponeva la clausola anche per i permessi davanti a casa. Poi Palazzo Barbieri ammette l’eccesso e promette la correzione del regolamento di Massimo Balsamo – A Verona anche il passo carrabile finisce in politica. Per mettere il cartello davanti al garage, infatti, i cittadini si sono ritrovati a dover firmare una dichiarazione di ripudio del fascismo e di ogni totalitarismo. Una clausola inserita nel regolamento comunale del 2024, approvato dall’amministrazione di centrosinistra, che ora è diventata un caso. La vicenda ha fatto discutere in città: non per la condanna del fascismo, ovviamente, ma per l’applicazione della formula a una pratica amministrativa come la concessione di un passo carrabile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Delirio ideologico a #Verona con il Comune che per concedere l’autorizzazione per il passo carrabile, tra planimetrie, titoli di proprietà e adempimenti vari, chiede di sottoscrivere la dichiarazione #antifascista. Ossessione rossa sempre più ridicola #PD x.com
Silvia Sardone. . Delirio ideologico a Verona con il Comune che per concedere l’autorizzazione per il passo carrabile, tra planimetrie, titoli di proprietà e adempimenti vari, chiede di sottoscrivere la dichiarazione antifascista. Ossessione rossa sempre più ridico facebook
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