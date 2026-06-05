Delirio a Verona | passo carrabile solo a chi si dichiara antifascista Poi la marcia indietro

Notizia in breve

A Verona, è stato annunciato che l'accesso ai passi carrabili sarebbe stato concesso solo a chi si dichiarava antifascista. Successivamente, il Comune ha comunicato che si trattava di un equivoco o di un’errata interpretazione dell’applicazione delle regole. La decisione ha generato polemiche e confusione, ma non sono stati riportati provvedimenti ufficiali o modifiche definitive alla normativa. La situazione è stata successivamente chiarita con un comunicato ufficiale.