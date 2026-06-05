Decise le date per il pagamento della Tari | ecco quali sono e il perché dello slittamento

Da ilpescara.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La scadenza della prima rata della Tari, prevista originariamente per il 16 giugno, è stata spostata. L’assessore al Bilancio ha annunciato il nuovo calendario di pagamento, dopo il rinvio stabilito dall’amministrazione comunale. La decisione riguarda le date in cui i contribuenti dovranno versare la tassa sui rifiuti, con dettagli specifici sui nuovi termini stabiliti dall’esecutivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo l’annunciato rinvio della scadenza della Tari, la tassa sui rifiuti, la cui scadenza della prima rata era fissata al 16 giugno l’assessore comunale al Bilancio rende noto il nuovo calendario deliberato dall’esecutivo. Per la prima rata il pagamento è fissato al31 agosto 2026, compreso il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crash Bandicoot 3: El cierre perfecto que CASI ROMPE a Naughty Dog | Desarrollo Completo

Video Crash Bandicoot 3: El cierre perfecto que CASI ROMPE a Naughty Dog | Desarrollo Completo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ci sono delle novità sul pagamento della Tari

Argomenti più discussi: Serie A, ecco date e criteri per la compilazione del calendario 2026/2027; Coppe, decise le date delle finali; Ultimo giorno di scuola 2026, calendario e date regione per regione; Claudio Baglioni posticipa il tour per una polmonite interstiziale acuta.

decise le date perSagra dell'Agnello pasquale, decise le date: a giugno Favara celebra il suo simbolo per 4 giorniLa storica sagra slitta in un periodo vicino all'inizio dell'estate e si intreccia con i festeggiamenti di Sant’Antonio. Dalla Regione un contributo di 20 mila euro ... agrigentonotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web