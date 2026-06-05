Decise le date per il pagamento della Tari | ecco quali sono e il perché dello slittamento
La scadenza della prima rata della Tari, prevista originariamente per il 16 giugno, è stata spostata. L’assessore al Bilancio ha annunciato il nuovo calendario di pagamento, dopo il rinvio stabilito dall’amministrazione comunale. La decisione riguarda le date in cui i contribuenti dovranno versare la tassa sui rifiuti, con dettagli specifici sui nuovi termini stabiliti dall’esecutivo.
Dopo l’annunciato rinvio della scadenza della Tari, la tassa sui rifiuti, la cui scadenza della prima rata era fissata al 16 giugno l’assessore comunale al Bilancio rende noto il nuovo calendario deliberato dall’esecutivo. Per la prima rata il pagamento è fissato al31 agosto 2026, compreso il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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