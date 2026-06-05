L’amministratore delegato della Serie A ha affermato che la stagione in corso è da record e che il campionato italiano è lo sport più popolare nel paese. Ha anche criticato la mancanza di supporto politico negli ultimi trent’anni. La dichiarazione è stata rilasciata durante il Festival della Serie A, tenutosi a Parma.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, presente al Festival della Serie A a Parma, ha parlato così del campionato italiano. Il bilancio di fine stagione della Serie A è stato tracciato a Parma, scelta come sede per una valutazione approfondita sullo stato di salute del campionato italiano. La Lega, attraverso le parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, riconosce il divario economico rispetto a colossi come la Premier League e la Liga, ma sottolinea i risultati raggiunti: « Vogliamo rilanciare un campionato che quest’anno ha battuto tutti i record, siamo a tutti gli effetti lo sport più amato dagli italiani ». Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Siervo punge: «Stagione da record per la Serie A! Siamo lo sport più amato dagli italiani, ma la politica non ci aiuta da trent’anni»

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