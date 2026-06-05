Danneggia arredi e macchinari al Pronto soccorso denunciato ventenne

Nella notte, un giovane ha danneggiato arredi e macchinari al Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. È stato denunciato dalle forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha sequestrato oggetti usati per i danni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Aggressione e danneggiamenti nella notte al Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un ventenne, mentre attendeva il proprio turno per la visita medica, ha iniziato a insultare gli operatori sanitari prima di scagliarsi contro arredi e apparecchiature del reparto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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