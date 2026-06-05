dalle nuance pastello agli abiti a fiori tutte le tendenze approvate da principesse e regine per essere impeccabili a un matrimonio

Notizia in breve

Le principesse e le regine hanno scelto abiti a fiori, nuance pastello e accessori vistosi per partecipare a matrimoni. Sono stati indossati vestiti midi, cappotti couture e stampe classiche, confermando il loro ruolo di trendsetter nel settore moda cerimoniale. La presenza di questi capi durante gli eventi ufficiali ha attirato l’attenzione di pubblico e media.