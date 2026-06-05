Dalle nuance pastello agli abiti a fiori tutte le tendenze approvate da principesse e regine per essere impeccabili a un matrimonio
Le principesse e le regine hanno scelto abiti a fiori, nuance pastello e accessori vistosi per partecipare a matrimoni. Sono stati indossati vestiti midi, cappotti couture e stampe classiche, confermando il loro ruolo di trendsetter nel settore moda cerimoniale. La presenza di questi capi durante gli eventi ufficiali ha attirato l’attenzione di pubblico e media.
A biti midi impeccabili, cappotti couture, stampe intramontabili e accessori d’effetto: il mondo Royal continua a influenzare la moda da cerimonia più di qualsiasi altra passerella. Per chi è alla ricerca dell’ outfit perfetto da invitata, osservare le scelte di principesse e regine significa avere a disposizione un manuale di stile sempre attuale e di tendenza. Ecco le idee più riuscite da cui prendere ispirazione per il prossimo matrimonio in agenda. Color ciclamino Per le nozze di Eugenia di York e Jack Brooksbank, celebrate nel 2018, Kate Middleton sceglie un abito corto con gonna ampia e maniche lunghe di Alexander McQueen che ha fatto scuola. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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