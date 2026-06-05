Quattro persone sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri di Avellino, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo coinvolto in furti di ATM e in attività illegali legate a gruppi criminali della zona. Durante le operazioni sono stati sequestrati armi e materiale utilizzato per i furti. Le forze dell’ordine hanno inoltre smantellato un'organizzazione dedita alla gestione di attività illecite.

Tempo di lettura: 5 minuti Questa mattina, nella Caserma “Nicola Litto”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla presenza del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, si è svolta la cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, iniziato alle 9.30, ha visto la partecipazione di Autorità civili, militari e religiose della provincia, una rappresentanza del personale della sede, delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali della provincia, degli orfani e delle vedove dell’Opera Nazionale di Assistenza, nonché delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalla caccia ai clan ai furti agli ATM: i colpi messi a segno dai Carabinieri irpini

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