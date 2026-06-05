Dal boom nucleare allo stop definitivo tutte le svolte che hanno cambiato l' Italia | 80 anni di ripensamenti

In Italia, il percorso energetico ha visto un passaggio dal boom nucleare allo stop definitivo, con numerose svolte nel corso degli ultimi 80 anni. Tra le tappe più significative ci sono i referendum del 1987, che hanno portato alla chiusura delle centrali di Latina, Garigliano, Trino e Caorso. Questi eventi hanno segnato un punto di svolta nella politica energetica nazionale, interrompendo lo sviluppo delle centrali nucleari e modificando il panorama energetico del paese.

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Bombe Nucleari USA in Italia: La Verità Nascosta

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