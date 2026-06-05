Da Ancona arriva Dulalà la prima App di mutuo aiuto che punta tutto sui talenti che ognuno ha
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ANCONA – Nasce ad Ancona, ma è progettata con l’obiettivo di far tirar fuori il meglio di se a tutti quanti, anche a persone residente in altri Paesi. Stiamo parlando di Dulalà: La prima App che trasforma il tempo in solidarietà di comunità, mettendo al centro del progetto i talenti che ognuno di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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