Da chi l' ha scelta nel pancione a chi se l' è tatuata | chi sono i turisti fedelissimi che vengono a Rimini da mezzo secolo

Da oltre cinquant'anni, alcuni turisti scelgono di tornare a Rimini, tra chi si è tatuato il nome della città e chi ricorda con affetto il periodo in cui è stato nel pancione. Questa presenza costante ha fatto di alcuni visitatori dei punti fermi delle vacanze nella località balneare. RiminiToday.it dedica una sezione di inchieste esclusive a questo fenomeno, offrendo approfondimenti e dettagli su questa fedeltà nel tempo.

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Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RiminiToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.C'erano una volta le vacanze in Riviera. Quelle in cui, prima di partire, si stipava in automobile tutto ciò che.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Mercato Juventus, Spalletti ha messo nel mirino tre suoi fedelissimi. Chi sono e a quali condizioni possono arrivare a TorinoKolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Da chi sente il bisogno di partire e cambiare aria a chi scopre che restare può essere una scelta altrettanto potente. L’oroscopo della settimanaDa chi vuole cambiare tutto e subito a chi capisce cosa vale davvero la pena tenere e cosa invece lasciare andare senza rimpianti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Da chi l'ha scelta nel pancione a chi se l'è tatuata: chi sono i turisti fedelissimi che vengono a Rimini da mezzo secolo; Velo-city, a Rimini tutto pronto: presentato il programma del summit. FIAB: Per i comuni opportunità di formazione sulle politiche bike friendly - FIAB; Pace a voi, il Rinnovamento nello Spirito si ritrova a Rimini tra preghiera e testimonianze dal mondo; Rimini capitale della bicicletta: dal 16 al 19 giugno arriva Velo-city 2026. Mi sto organizzando da Rimini ad Assisi... Ho un dubbio... Se da San sepolcro fare una tappa fino a città di castello 32km... Mi spaventano un po'... Che tipo di tappa è... Ho letto che non è molto complicata... Ma sempre 32 km sono.. facebook