Cuba, il presidente reagisce alle sanzioni Usa

Notizia in breve

Cuba ha risposto alle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che seguono un precedente embargo. Il presidente dell’isola ha commentato la misura, senza specificare dettagli sulle azioni future. Le sanzioni statunitensi riguardano restrizioni economiche e commerciali, mentre Cuba ha manifestato la propria posizione ufficiale. Non sono state annunciate modifiche immediate alle politiche interne o alle relazioni diplomatiche. La risposta ufficiale si concentra sulla condanna delle misure statunitensi.