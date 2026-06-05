Cuba il presidente reagisce alle sanzioni Usa
Cuba ha risposto alle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che seguono un precedente embargo. Il presidente dell’isola ha commentato la misura, senza specificare dettagli sulle azioni future. Le sanzioni statunitensi riguardano restrizioni economiche e commerciali, mentre Cuba ha manifestato la propria posizione ufficiale. Non sono state annunciate modifiche immediate alle politiche interne o alle relazioni diplomatiche. La risposta ufficiale si concentra sulla condanna delle misure statunitensi.
Dopo l’embargo, l’isola di Cuba reagisce alle nuove sanzioni di Washington. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cuba, il presidente reagisce alle sanzioni Usa
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