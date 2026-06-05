crans montana i coniugi moretti oggi davanti ai magistrati

E’ in programma oggi a Sion l’udienza più attesa all’inizio dell’inchiesta sull ’incendio nel bar Constellation di Crans-Montana che ha causato 41 morti e oltre 100 feriti la notte di Capodanno. Sono messe a confronto le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale. In un primo tempo, riferiscono i media svizzeri, le procuratrici avevano convocato solo Jacques Moretti. Il francese doveva essere interrogato il 7 aprile, ma ha presentato un certificato medico e la sua audizione è stata quindi rinviata, senza fissare una nuova data. In un secondo momento le magistrate hanno deciso di convocare anche Jessica Moretti e di procedere così a un’udienza di confronto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime

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Strage di Crans-Montana, il 5 giugno il confronto tra i coniugi Moretti davanti ai magistratiIl prossimo 5 giugno, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, saranno interrogati dai magistrati.

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