È stata pubblicata una nuova classifica di Opinionated About Dining, conosciuta come OAD, dedicata ai gastronomi più appassionati. La lista include i professionisti del settore che hanno espresso le loro preferenze in fatto di ristoranti e cucine. L’uscita della classifica suscita attenzione tra chi lavora nel settore, portando molti a confrontarsi con i risultati e le opinioni espresse.

Quando escono le classifiche di Opinionated About Dining, meglio conosciuta con l’acronimo OAD, una parte del mondo della ristorazione si ferma a guardare. Chef, addetti ai lavori e appassionati scorrono le posizioni per capire chi sale, chi scende e quali nuovi indirizzi entrano nel radar della gastronomia internazionale. Eppure OAD non è una guida nel senso classico del termine, perché non ha ispettori stipendiati, non assegna stelle, non pubblica giudizi anonimi. La sua forza nasce proprio da ciò che per molti rappresenta il suo principale limite: l’opinione dichiaratamente soggettiva di una comunità di mangiatori seriali. Il progetto nasce nel 2004 da Steve Plotnicki, ex dirigente dell’industria musicale statunitense e appassionato frequentatore di ristoranti d’alta cucina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cos’è e come funziona la guida dei gastronomi più fissati del mondo

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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