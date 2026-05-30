È stato annunciato che il Crazy Pineapple, variante del poker, ha regole diverse rispetto all'Hold'em e all'Omaha. In questo gioco, i giocatori ricevono tre carte private e devono scartarne una prima del flop. La mano finale si forma con due delle tre carte scelte. La partita segue le stesse fasi di gioco del poker tradizionale, ma con questa modifica iniziale. La variante è stata oggetto di discussione tra appassionati e operatori del settore.

Le varianti sono sempre un mondo tutto da scoprire, soprattutto quando derivano da giochi "classici" come l'Hold'em o l'Omaha. Ai prossimi Campionati Italiani di Campione ci sarà anche un torneo di Crazy Pineapple. Scopriamo insieme regole, strategie e formato di questa variante del "vecchio" Texas Ogni tanto capita di voler provare qualcosa di diverso ma con la stessa base regolamentare. Il Texas Hold'em classico si è poi evoluto in modalità di gioco che stanno prendendo piede. Vediamo cos'è e come funziona il cos è Crazy Pineapple: un particolare tipo di Hold'em Spulciando i programmi dei vari Festival non è più una novità trovare qualcosa di più rispetto all'hold'em e all'omaha. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è e come funziona il Crazy Pineapple? Guida a regole e strategia

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