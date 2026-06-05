Cosa fare nel weekend a Monza e Brianza | gli 8 eventi anche gratis scelti per voi

Nel weekend a Monza e Brianza, otto eventi tra cui scegliere, alcuni gratuiti, offrono diverse opportunità di svago. Tra questi, ci sono iniziative dedicate a relax, gastronomia, socializzazione e divertimento. Le manifestazioni sono pensate per coinvolgere diverse età e interessi, offrendo momenti di aggregazione e relax. La programmazione si svolge nel fine settimana, con eventi distribuiti in vari luoghi della zona.

È un weekend tutto da vivere quello in arrivo, perfetto per rilassarsi, mangiare e bene, stare in compagnia e divertirsi. E a Monza e in Brianza sono diversi e per tutti i gusti gli eventi in programma. A Monza protagonista assoluta è la 45esima edizione della Rievocazione storica, uno degli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Weekend in Brianza: 15 -17 maggio 2026, 6 eventi da non perdere

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