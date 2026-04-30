Con l’arrivo del lungo weekend di maggio, Monza e la Brianza si preparano ad accogliere una serie di eventi tra musica, cultura e gastronomia. Sono previsti appuntamenti sia a pagamento che gratuiti, pensati per offrire momenti di svago a residenti e visitatori. La proposta spazia da manifestazioni artistiche a iniziative enogastronomiche, con il fine di animare il territorio durante il fine settimana.

Buon cibo, musica, cultura e divertimento. Si avvicina il lungo weekend dell'1 maggio e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolinda protagonista assoluto è il mega street food festival al Parco, dove è anche in programma un.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiSi avvicina il weekend e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; A Monza il pic nic d’italia; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 17-19 aprile 2026.

Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiBuon cibo, musica, cultura e divertimento. Si avvicina il lungo weekend dell'1 maggio e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolin ... monzatoday.it

Weekend tra sapori, storia e tradizione: cosa fare in Brianza dall’1 al 3 maggioStreet food, mostre e grandi eventi: guida al weekend lungo in Brianza e dintorni dall’1 al 3 maggio 2026 tra Monza, Seregno e lago. monza-news.it

Sempio ha una settimana di tempo per decidere cosa fare: cosa potrebbe succedere ora - facebook.com facebook

Glicine, bello ma velenoso! Cosa fare se cani o bambini lo ingeriscono x.com