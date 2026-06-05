Cosa fare anche gratis a Trento dal 5 al 7 giugno | tutti gli eventi

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno, a Trento si svolgono numerosi eventi tra feste di paese, appuntamenti sportivi nelle Dolomiti, concerti, mostre e spettacoli. Sono previste anche iniziative per le famiglie e percorsi enogastronomici. Molti di questi eventi sono gratuiti, offrendo diverse possibilità di partecipazione per residenti e visitatori. La città si anima con un calendario ricco di attività che coinvolgono vari interessi e fasce di pubblico.