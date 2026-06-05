Cosa fare anche gratis a Trento dal 5 al 7 giugno | tutti gli eventi
Dal 5 al 7 giugno, a Trento si svolgono numerosi eventi tra feste di paese, appuntamenti sportivi nelle Dolomiti, concerti, mostre e spettacoli. Sono previste anche iniziative per le famiglie e percorsi enogastronomici. Molti di questi eventi sono gratuiti, offrendo diverse possibilità di partecipazione per residenti e visitatori. La città si anima con un calendario ricco di attività che coinvolgono vari interessi e fasce di pubblico.
.Dalle feste di paese agli appuntamenti sportivi tra le Dolomiti, passando per concerti, mostre, spettacoli, iniziative per le famiglie e percorsi enogastronomici. Il primo fine settimana di giugno propone decine di occasioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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