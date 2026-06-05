Consulenza finanziaria | +6,5 miliardi di raccolta netta ad aprile

Ad aprile, la raccolta netta nel settore della consulenza finanziaria ha raggiunto i 6,5 miliardi di euro. Di questa cifra, una parte significativa proviene dal risparmio amministrato, mentre il resto dal risparmio gestito. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il risparmio gestito ha mostrato una diminuzione. Non sono stati forniti dettagli sulla distribuzione precisa tra le due categorie.

Come si sono distribuiti i 6,5 miliardi tra risparmio gestito e amministrato?. Perché il risparmio gestito ha registrato un calo rispetto all'anno scorso?. Cosa ha spinto l'ingresso di 126mila nuovi investitori in soli quattro mesi?. Come sta cambiando il ruolo della consulenza nella pianificazione delle famiglie?.? In Breve Raccolta netta primi quattro mesi a 23,5 miliardi con crescita del 13,7%.. Base clienti supera 5,5 milioni dopo l'aggiunta di 126mila nuovi investitori.. Risparmio amministrato a 3,3 miliardi con balzo del 34,1% rispetto ad aprile 2025.. Risparmio gestito a 3,2 miliardi con incremento mensile del 9,9%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Doris (Assoreti): In gestione asset da più di mille miliardi di euro, è un traguardo importante

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