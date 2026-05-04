Consulenza finanziaria | raccolta netta a marzo +23% con i titoli di Stato

A marzo, la raccolta netta nel settore della consulenza finanziaria è cresciuta del 23 per cento, con un aumento particolare degli investimenti in titoli di Stato. Questo spostamento ha portato gli investitori a preferire il debito sovrano rispetto alle obbligazioni corporate. La tendenza evidenzia come i portafogli stiano modificando le loro scelte, privilegiando strumenti di investimento considerati più sicuri in questo periodo.

? Cosa scoprirai Perché gli investitori stanno abbandonando le obbligazioni corporate per il debito sovrano?. Come hanno fatto i nuovi Btp Valore ad assorbire la liquidità ferma?. Quali strumenti hanno causato il deficit di 4,4 miliardi nel mercato OICR?. Perché i fondi di diritto estero dominano la raccolta rispetto a quelli italiani?.? In Breve Fondi esteri raccolti 754 milioni contro 117 milioni di quelli italiani.. Obbligazioni corporate registrano deflussi per 769 milioni di euro.. Clienti reti Assoreti raggiungono 5,517 milioni di utenti a fine marzo.. Liquidità prelevata dai conti correnti e depositi pari a 973 milioni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consulenza finanziaria: raccolta netta a marzo +23% con i titoli di Stato Notizie correlate Reti di consulenza: marzo positivo con una raccolta di 6,6 miliardiIl BTP Valore contribuisce a spingere la raccolta delle reti di consulenza a marzo, in gran parte grazie agli ordini record ricevuti per l’acquisto... Consulenza finanziaria, dietro l’architettura aperta si cela un’illusioneQuando si parla di banche e di reti di consulenza finanziaria, il dibattito si trascina sempre sulle solite parole rassicuranti: cliente al centro,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Consulenza finanziaria, marzo in forte crescita, 6,6 miliardi di raccolta; Consulenti finanziari, a marzo raccolta a 6,6 miliardi di euro: boom dei titoli di Stato; Assoreti, a marzo il Btp Valore spinge la raccolta a 6,6 miliardi; Consulenti: ecco la mappa degli under 30, rete per rete. Il consulente più anziano è di Azimut CM, il più giovane di Intesa. Assoreti, raccolta netta pari a 6,6 miliardi a marzo(Teleborsa) - Le Reti di consulenza finanziaria hanno realizzato a marzo una raccolta netta di 6,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il mese precedente (+1%) ed in decisa accelerazione su ... finanza.repubblica.it Assoreti, raccolta marzo sale a 6,6 miliardi, in trimestre 17 miliardiA marzo le Reti di consulenza finanziaria realizzano una raccolta netta di 6,6 miliardi di euro, risultato sostanzialmente in linea con il mese precedente (+1% mese su mese) e in decisa crescita nel c ... ansa.it Nel mese di marzo, le Reti di consulenza finanziaria hanno registrato una raccolta netta pari a 6,6 miliardi di euro, un dato pressoché stabile rispetto al mese precedente (+1% mese su mese) e in significativa crescita rispetto allo stesso periodo de... x.com La consulenza finanziaria evoluta e la costruzione del portafoglio tra scenari macro, geopolitica e longevity. Si è svolta la quarta edizione del corso executive di formazione per Carifermo Spa, progettato da ALTIS e guidato da un team consolidato di docenti co - facebook.com facebook