Consenso informato Patrizio Bianchi | L’educazione sessuale è una parte fondante di quella scuola affettuosa di cui ho sempre parlato Abbiamo visioni completamente diverse

Il disegno di legge approvato dal Senato prevede l'introduzione del consenso preventivo scritto per l'insegnamento dell'educazione alla sessualità nelle scuole medie e superiori, vietandolo alle scuole dell'infanzia e primarie. Questa norma ha suscitato discussioni pubbliche e politiche, evidenziando divergenze di opinione sulla didattica dell'educazione sessuale nelle diverse fasce di età.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radicale, l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha espresso un parere molto critico su questa misura, delineando una profonda distanza rispetto all’attuale esecutivo. Rispondendo alle domande dell’emittente, l’economista ha tracciato una linea di demarcazione chiara tra due modi di intendere la didattica e la crescita dei ragazzi. Bianchi ha sottolineato come la sua prospettiva diverga profondamente da quella del governo: “È evidente che abbiamo visioni non solo della scuola, ma del mondo anche completamente diverse“. Secondo il professore, affrontare questi temi in classe rappresenta un tassello imprescindibile per quel modello di scuola affettuosa che ha sempre sostenuto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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