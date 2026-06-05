Confindustria Emilia-Romagna | Riccardo Fava guida l’industria al 2030

Riccardo Fava è stato nominato a guidare l’industria regionale fino al 2030. Le sfide principali per il settore includono l’adattamento alle nuove tecnologie e la sostenibilità ambientale. Le politiche aziendali si concentreranno sulla formazione di competenze regionali specifiche per rispondere alle esigenze di innovazione e transizione energetica. La nomina riguarda un periodo di dieci anni, durante il quale si prevede un focus su sviluppo e trasformazione industriale.

Quali sfide industriali dovrà affrontare Riccardo Fava fino al 2030?. Come influenzeranno le nuove competenze regionali le politiche delle imprese?. Perché il potere decisionale delle Regioni cambierà la produzione locale?. Quali strategie userà il nuovo presidente per attrarre nuovi investimenti?.? In Breve Riccardo Fava succede ad Annalisa Sassi per il mandato 2026-2030. Gruppo Fava registra fatturato superiore a 240 milioni di euro nel 2025. Fava ricopre ruolo di amministratore delegato della società Baltur. L'imprenditore ferrarese gestisce 700 addetti nel Gruppo Fava. Riccardo Fava guida Confindustria Emilia-Romagna per il nuovo quadriennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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