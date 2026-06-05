Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO con AS12 Marche e Umbria con il 30% di idonei

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso per docenti PNRR3 destinato alla scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo il decreto direttoriale n. 29392025. Sono inclusi anche i dati aggiornati per le regioni Marche e Umbria, con circa il 30% di candidati giudicati idonei. La pubblicazione riguarda le graduatorie per le diverse classi di concorso e si applica alle aree di istruzione secondaria.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 03I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Concorso Docenti PNRR 3 2025: Come prepararsi alla Prova Orale | Consigli dal CIDI Milano

Notizie e thread social correlati

Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria: ecco le graduatorie [AGGIORNATO con ADMM]Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG n.

Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria: ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Puglia]Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG n.

Temi più discussi: Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: le graduatorie [AGGIORNATO con ADAA Lazio]; Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, graduatorie in pubblicazione: 30.759 posti e idonei fino al 30% con validità triennale (in aggiornamento); Concorso PNRR3 graduatorie: le ultime pubblicazioni; Concorso PNRR3, pubblicazione delle graduatorie di merito per la scuola secondaria.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. x.com

Graduatorie concorso docenti PNRR3, si pubblica solo posizione e punteggio totale. Il dettaglio nell’area riservataSono in corso di pubblicazione le graduatorie del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria. orizzontescuola.it

Concorso PNRR3, come visualizzare punteggio titoli. Cosa vuol dire punteggio totale USR pari a zero?Concorso docenti PNRR3 DDG n. 2939/2025 per scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria: in corso la valutazione dei titoli ... orizzontescuola.it