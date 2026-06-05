Comuni sanatoria cartelle | la delega all’Agenzia riduce i costi

Quali entrate patrimoniali rischiano di essere incluse nella sanatoria automatica?. Come cambiano i costi operativi per i Comuni che scelgono la delega?. Perché i sindaci perdono il controllo sulla selezione dei crediti da sanare?. Cosa succede se si ritarda il pagamento di una sola rata?.? In Breve Scadenza del 30 giugno 2026 per le delibere comunali di adesione alla sanatoria.. Prospetti riepilogativi dell'Agenzia delle Entrate dal 15 settembre 2026.. Pagamenti rateali fino a 54 quote bimestrali da minimo 100 euro.. Primo versamento previsto entro il 31 gennaio 2027 per i debitori..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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